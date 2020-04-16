Gebze’de iş yerlerinin denetimleri sürüyor

Gebze Zabıtası ekipleri, vatandaşlara hizmet veren fırın, unlu mamul üretin yerleri, kargo ve su dağıtım şirketlerini denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde farklı sektörlerde hizmet veren esnafları denetlemeyi sürdürüyor. Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara hizmet veren fırın, unlu mamul üretin yerleri, kargo ve su dağıtım şirketlerini ziyaret eden zabıta müdürlüğü ekipleri hijyen konusunda ve personellerin maske ve eldiven kullanmaları konusunda denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde ilgili işletme yetkililerine, çalışan personelin ve müşterilerin maske ve eldiven kullanması, hijyen konusunda her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerin alınması hususları hatırlatılarak belirlenen kurallara uymayan iş yerleri hakkında yasal işlem yapılacağını bildirildi.

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