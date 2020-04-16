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Büyükakın, “Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız”

İHA

Büyükakın, “Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İlk önceliğimiz korona ile mücadele, İkinci önceliğimiz ise ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken yardım paketleridir” dedi.
Covid19 salgını ile mücadelenin öncelikli görevleri olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sonuna kadar bu salgınla mücadele edeceğiz. İkinci önceliğimiz, korona ile mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal alanda yapılması gereken yardım paketleridir. Önceliklerimizi yerine getirirken diğer sorumluluk alanlarımızı da ihmal etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bir iki battı çıktı inşa etmeyiz ama Kocaeli’nde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çalışırız” dedi.
Bu süreçte yatırımların devam edeceğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Belediyemizin mevcut alanlarda ki hizmetleri kesinlikle durmayacak. Sadece korona virüs tedbirleri nedeniyle bulaşıcı etkisini azaltmak için yavaşlattığımız işler var. Orada da şöyle sıralıyoruz, suyla ilgili hizmetler birinci önceliğimiz. Su akmadığı zaman hayat durur. Su hayattır. Onun için İSU’nun yatırımlarından taviz vermememiz gerekir” diye konuştu.
Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesinin altını çizen Başkan Büyükakın, “Bu ramazan ayında büyük organizasyonlar yapmayacağız. Toplu aktiviteler düzenlemek yerine ihtiyaçların evde karşılanmasına dönük tedbirlerin alınmasını doğru buluyorum. Muhtaç durumda olan, evinde pişecek aşı ya da kaynatacak yemeği olmayan vatandaşlarımızın evlerine gıda paketlerinin gönderilmesi, pişiremeyenler için hazır yemeğin gönderilmesi çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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