Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Gebze ilçesi D100 Karayolu Sırasöğütler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D. idaresindeki 41 EP 881 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran İlhan Göksu yönetimindeki 54 EN 995 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Fatma A. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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