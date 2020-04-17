Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

Başiskele Belediyesi, konutlaşmanın ve iş yerlerinin yoğunlaştığı bölgelerde trafik sorununu çözmek için ilçeye yeni otopark alanları kazandırmaya devam ediyor.

Korona virüs ile mücadelede ilçede hız kesmeyen Başiskele Belediyesi, bir yandan da diğer belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla ilçeye yeni bir otopark kazandırmak için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’nde Başiskele Semt Polikliniği’nin yakınındaki İlke Sokak’ta yaklaşık 1000 metrekarelik atıl alanı düzenleyerek otopark haline getirdi. Zemin düzenlemelerin ardından ve 80 metreküp kum seriminin ardından 51 bin 300 kilitli parke taşı ve 95 metrelik 190 adet bordür kullanılarak yeni otopark alanı tamamlandı.

Konutların, iş yerlerinin, hastane, butik otel ve belediye hizmet noktalarının da bulunduğu bir bölgeye kazandırılan otopark, bölgenin otopark ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak ve vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.