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Büyükşehir zabıtası denetimlerini sürdürüyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, ilçe zabıta, tarım ilçe müdürlüğü ve emniyet güçleri ile birlikte Gebze bölgesindeki marketlerde denetimler gerçekleştiriyor.

Büyükşehir zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri, ilçe zabıta, tarım ilçe müdürlüğü ve emniyet güçleri ile birlikte Gebze bölgesindeki marketlerde denetimler gerçekleştiriyor.
Kocaeli’de korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan önlemlerin saha da uygulanabilirliğini arttırmak için sıkı denetimler devam ediyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, emniyet güçleri, ilçe tarım ekipleri ve Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçe zabıtaları ile birlikte marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını da göze alan ekipler oluşabilecek sosyal mesafe kuralı ihlalleri için gerekli denetimlerini sıklaştıracak.
Farkı kurumlardan ekiplerin katılımı ile yapılan denetimler ile genelge ve alınan kararların sahada uygulanması sağlanıyor. Gebze bölgesindeki ilçeler kapsamında marketlerde yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı (fahiş fiyat), satıştan kaçınma, hijyen kontrolü, işyerlerinde çalışanların koruyucu maske ve eldiven kullanımı, hizmet sunulan işyerinde en fazla kaç müşteri olması, market içerisinde müşterilerin arasına sosyal mesafe koyması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi birçok kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekipleri, Gebze bölgesinde bulunan petrol istasyonlarındaki marketlerde de denetimlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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