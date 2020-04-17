(Görüntülü) Bina sakinlerinde koronavirüs görüldü, 5 katlı bina karantina altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Bina sakinlerinde koronavirüs görüldü, 5 katlı bina karantina altına alındı

DHA

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir apartmanda bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 katlı bina ve altında bulunan iş yerleri tedbir amacıyla karantina altına alındı. Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı 10 daireli Zeki Ülcan apartmanında yaşayan bazı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif vakaların görülmesi üzerine Gölcük Kaymakamlığı, 5 katlı apartmanın ve altında bulunan iş yerlerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Alınan karantina kararının ardından apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, kapı önüne dubalar ve...

(Görüntülü) Bina sakinlerinde koronavirüs görüldü, 5 katlı bina karantina altına alındı

<br>KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir apartmanda bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 katlı bina ve altında bulunan iş yerleri tedbir amacıyla karantina altına alındı.<br>Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı 10 daireli Zeki Ülcan apartmanında yaşayan bazı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif vakaların görülmesi üzerine Gölcük Kaymakamlığı, 5 katlı apartmanın ve altında bulunan iş yerlerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Alınan karantina kararının ardından apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, kapı önüne dubalar ve şeritler çekilerek insanların giriş ve çıkışları engellenmeye çalışıldı. Apartman sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına karar verilirken, testleri pozitif çıkan ve bu kişilerle temas kuranların sağlık durumu düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı. Binanın giriş kapısına Gölcük Kaymakamlığı tarafından "Söz konusu bina ve iş yerlerinin halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu Kararına istinaden karantinaya alınması gerekmektedir" yazısı asıldı.  <br>"EŞİM POZİTİF ÇIKTI, BEN NEGATİF"<br>Karatina altına alınan apartmanda yaşayan Hamza Yılmazer, eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını ifade ederek, "İlk önce birinci katta bulunan dairede pozitif vaka gerçekleşti. Orada pozitif vaka olan 3 kişiyi karantinaya aldılar daha sonra bizim daireye sıçradı. Eşim Zeliha Yılmazer'in testi pozitif çıktı, ben negatif çıktım. Şu anda eşim hastanede, biz evde karantina altındayız. Virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli <br>2020-04-17 18:16:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Hürriyet’ten tüm çocuklara 23 Nisan sürprizleri
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten tüm çocuklara 23 Nisan ...
Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı
YEREL HABERLER Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı
5 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER 5 katlı apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya ...
Engelli vatandaştan Başkan Hürriyet’e teşekkür
YEREL HABERLER Engelli vatandaştan Başkan Hürriyet’e teşekkür
Başiskele pazar yerlerinde önlemler arttırıldı
YEREL HABERLER Başiskele pazar yerlerinde önlemler arttırıldı
İzmit Belediyesi’nden dayanışma askısı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden dayanışma askısı
Başkan Büyükgöz semt pazarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz semt pazarını denetledi
Çayırova Belediyesi vatandaşlar için maske üretiyor
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi vatandaşlar için maske üretiyor
Büyükşehir zabıtası denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtası denetimlerini sürdürüyor
9 katlı binanın çatısından atlayan kadın, eşiyle tartışınca ağabeyine sığınmış
YEREL HABERLER 9 katlı binanın çatısından atlayan kadın, eşiyle ...
Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar
YEREL HABERLER Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile ...
Balküpü Organize Sanayi Bölgesi trafik sorunu çözüme kavuşacak
YEREL HABERLER Balküpü Organize Sanayi Bölgesi trafik sorunu çözüme ...
Kocaeli’de hafta sonu öncesi denetimlere devam ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de hafta sonu öncesi denetimlere devam ...
Zabıtadan fırınlara korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara korona virüs denetimi
Şehir Hastanesi tramvay hattı için meclis olağan üstü toplanacak
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi tramvay hattı için meclis olağan üstü ...
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve yapboz satışları arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle tıraş makinesi ve ...
Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark
YEREL HABERLER Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark
Salgın günlerinde tıraş makinesi ve yapboza yoğun talep
YEREL HABERLER Salgın günlerinde tıraş makinesi ve yapboza yoğun ...
Kartepe’de atık maske ve eldivenler için önlem
YEREL HABERLER Kartepe’de atık maske ve eldivenler için önlem
İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
YEREL HABERLER İstanbul’dan İzmit’e bin paket kahve gönderdiler
Başiskele Belediyesi korona virüse karşı hız kesmiyor
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi korona virüse karşı hız kesmiyor
(Özel) Marangoz, yaptığı oyuncaklarla evden çıkamayan onlarca çocuğun yüzünü güldürdü Marangoz ve ailesi evden çıkamayan çocuklar ahşaptan oyuncakla üretiyor
YEREL HABERLER (Özel) Marangoz, yaptığı oyuncaklarla evden çıkamayan ...
(Görüntülü) 9 katlı apartmanın çatısından atlayan kadın, öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 9 katlı apartmanın çatısından atlayan ...
Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X