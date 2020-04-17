(Görüntülü) Bina sakinlerinde koronavirüs görüldü, 5 katlı bina karantina altına alındı

<br>KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir apartmanda bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 katlı bina ve altında bulunan iş yerleri tedbir amacıyla karantina altına alındı.<br>Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı 10 daireli Zeki Ülcan apartmanında yaşayan bazı kişilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif vakaların görülmesi üzerine Gölcük Kaymakamlığı, 5 katlı apartmanın ve altında bulunan iş yerlerinin karantinaya alınmasına karar verdi. Alınan karantina kararının ardından apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, kapı önüne dubalar ve şeritler çekilerek insanların giriş ve çıkışları engellenmeye çalışıldı. Apartman sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına karar verilirken, testleri pozitif çıkan ve bu kişilerle temas kuranların sağlık durumu düzenli olarak kontrol edilmeye başlandı. Binanın giriş kapısına Gölcük Kaymakamlığı tarafından "Söz konusu bina ve iş yerlerinin halk sağlığının korunması ve Covid-19 salgını ile mücadele amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu Kararına istinaden karantinaya alınması gerekmektedir" yazısı asıldı. <br>"EŞİM POZİTİF ÇIKTI, BEN NEGATİF"<br>Karatina altına alınan apartmanda yaşayan Hamza Yılmazer, eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını ifade ederek, "İlk önce birinci katta bulunan dairede pozitif vaka gerçekleşti. Orada pozitif vaka olan 3 kişiyi karantinaya aldılar daha sonra bizim daireye sıçradı. Eşim Zeliha Yılmazer'in testi pozitif çıktı, ben negatif çıktım. Şu anda eşim hastanede, biz evde karantina altındayız. Virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli <br>2020-04-17 18:16:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.