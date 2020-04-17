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Cip, park halindeki otomobile ve yürüyen kişiye çarpıp bakkala girdi: 1 yaralı

DHA

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde,sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen kişiye çarpıp, bakkala girdi. Cipin çarpması sonucu yaralanan kişi tedaviye alındı. Kaza, öğle saatlerinde, Darıca Zincirlikuyu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. B.G. yönetimindeki plakası tespit edilemeyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki otomobile ardından kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı ardından bakkala girdi. Çevredekiler yardıma koşarken ihbar üzerine kaza yerine...

Cip, park halindeki otomobile ve yürüyen kişiye çarpıp bakkala girdi: 1 yaralı

<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde,sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da kaldırımda yürüyen kişiye çarpıp, bakkala girdi. Cipin çarpması sonucu yaralanan kişi tedaviye alındı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Darıca Zincirlikuyu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. B.G. yönetimindeki plakası tespit edilemeyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki otomobile ardından kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı ardından bakkala girdi. Çevredekiler yardıma koşarken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kişi ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada bakkal ve otomobilde hasar gördü. <br>Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. <br>Polis, kazanın ardından cipin sürücüsü B.G. ifadesini almak üzere karakola götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-04-17 19:58:15<br>

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