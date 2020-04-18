Sokağa çıkma yasağı denetiminde uzun araç kuyrukları oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, sokağı çıkma yasağından muaf olanların bulunduğu araçlar, polisin denetim yaptığı yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. <br>Kocaeli´de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimlerde bulundu. Kentin en işlek caddelerine kurulan polis kontrol noktalarında, dışarıda bulunan kişilerin araçları durdurularak, denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağı ihlalinde bulunan kişilere idari para cezası uygulandı. <br>D-100 Karayolu´nda yapılan uygulamalarda, sokağa çıkma yasağı kararı dışında bulunan ve işlerine gitmek isteyen kişilerin bulunduğu araçlar durduruldu. Denetim nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN<br>2020-04-18 10:29:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.