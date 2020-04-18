Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de süreç çok doğru analiz edildi’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli’de süreç çok doğru analiz edildi” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya canlı yayınlarıyla vatandaşları korona virüs hakkında bilgilendirirken kentteki, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyor. Dünyanın çok büyük sınavdan geçtiğini dile getiren Başkan Büyükakın, Türkiye’de ve Kocaeli’nde korono virüs ile mücadele de çok büyük bir gayretin olduğunu vurgulayarak, dünyanın gelişmiş ülkelerinin organize olmakta zorlandığını söyledi. Kocaeli’deki mücadelenin de çok büyük bir çabayla gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak sahadaki etkinliğimizi öncelikle ekipte çalışan arkadaşlarımızın yetkinliğine bağlıyorum. Arkadaşlarımız süreci başından beri takip ettiler. Korona virüs henüz daha Türkiye’ye gelmeden neler olup bittiğini uzunca bir süre dikkatle izlediler” dedi.

Ekibinin İtalya’yı, İspanya’yı, Güney Kore’yi ve Çin’i yakından izlediğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Tabi başarılı olabilmek için neyle mücadele etmeniz gerektiğini bilmek gerekiyor. Ölçüm yapamadığınız bir şeyi, ne olduğunu bilmediğiniz şeyi yönetmeniz de mümkün değil. Dolayısıyla doğru ölçümle ve o ölçümleri yapan ekibin yetkinliğine bağlıyorum. Buradaki mücadeledeki başarı hem Türkiye ölçeğinde hem de Kocaeli ölçeğinde süreç çok doğru analiz edildi, doğru takip edildi. Bundan sonraki adım da aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Neyle mücadele ettiğimizi çok iyi bilmemiz önemli” diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mücadele ettiğiniz şeyle nasıl mücadele etmeniz gerektiğini tespit ettikten sonra nasıl bir iş bölümü, sevk ve idare yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Orada da çeşitli birimler var. Başta sağlık ve emniyet teşkilatı olmak üzere yakından alakalı birimler var. Onlarla doğru temaslarımızı kurduğumuzda yavaş yavaş süreç doğru yönetilmeye başlanmış oluyor. Bir kere Valiliğimizle ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında çok doğru bir organizasyon içerisindeyiz. Herkesin ne yapacağı, kimin ne görev üstleneceği belli. Hangi ilçede ne yapılacağı belli. İlçe düzeyinde kaymakamlıklarımızla ilçe belediyelerimiz, il genelinde de Valilikle Büyükşehir Belediyemiz uyum içinde. Yine Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinin hemen ertesinde Genel Sekreter Yardımcımız Dr. Hasan Aydınlık beyin başkanlığında tüm ilçe belediye başkan yardımcılarını topladık. İlçe belediye başkan yardımcıları o koordinasyon ekibine katıldılar” şeklinde konuştu.

Sözlerini sürdüren Büyükakın, “Sayın Cumhurbaşkanımızla Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bir videolu konferans gerçekleştirmiştik. Orada tek tek bizlere ilimizde yapılmakta olan çalışmalar konusunda sorular yöneltti. Önce kendisi bizlere genel bir konuşma yapıp dikkat edilmesi gereken hususlar, alınması gereken tedbirler konusunda bazı hususların altını çizdi. Daha sonra tek tek söz vererek hangi ilde ne durum var, mücadele için neler yapılıyor bunları tek tek dinledi. Böylelikle orada da çok ciddi bir koordinasyon sağlandı. Zaman zaman çıkartılan genelgelerde ve kanunlarda da bunları görüyoruz. Orada da tam bir koordinasyon ve uyum söz konusu. Şüphesiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız çok yoğun bir çalışma yürütüyor bu süreç içinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımız da tabi” ifadelerini kullandı.

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