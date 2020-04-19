Başarılı ikizlerden "Evde kal" çağrısı

<br>KOCAELİ, (DHA) Kocaeli Bayan Futbol Kulübü´nün başarılı ikizleri "Evde kal" çağrısında bulundu.<br>Kocaeli Bayan Futbol Kulübü´nün başarılarıyla dikkat çeken ikiz stoperleri Buse ve Sude Dağdelen, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evde sürdürüyor. Hem evde derslerini çalışan hem de bireysel antrenmanlarına devam eden 2003 doğumlu ikizlerin, bu yıl dünya şampiyonluğu hedefine koronavirüs salgını engel oldu. Umutlarını gelecek yıla bırakan Buse ve Sude, koronavirüs sebebiyle vatandaşlara da uyarıda bulundu. İkizler, "Lütfen evde kalın. Kendi sağlığınız ve bizim sağlığımız için kurallara uyalım" çağrısında bulundu.<br>U17 Milli Takımı´nda top koşturan ve fizikleriyle dikkat çeken Buse ve Sude Dağdelen, birçok Avrupa kulübünün de takibinde bulunuyor. Koronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını isteyen başarılı sporcular, salgın sonrası çalışmalarına aralıksız devam ederek, kariyer basamaklarını hızla tırmanmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli DHA<br>2020-04-19 10:16:26<br>

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