Yasağın 2'nci gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkanlara yönelik denetim yaptı.<br>Yasağın ikinci gününde Kocaeli'nin sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi bugün de boş kaldı. Fırın çalışanları, dolaştıkları mahallelerde ekmek satışı yaptı. Belediyelere bağlı ekipler de kent genelindeki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Yasak nedeniyle denetim yapan polis ekipleri de sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-04-19 10:39:03<br>

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