Dilovası’na girişleri kolaylaştıracak kavşakta çalışmalar tamamlandı

Dilovası ilçe merkezine giriş ve çıkışları kolaylaştıracak “Eynerce Kavşağı ve Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’nda çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kcaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak olan ‘Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini tamamladı. Eynerce Kavşağı’ndan ilçeye giriş çıkış yapacak olan araçlara nefes aldıran projede, Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafında dönel kavşak ve yeni bir menfez inşa edildi. İnşa edilen dönel kavşak ile yan yol olarak kullanılacak Yavuz Sultan Selim Caddesi birbirine bağlandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafındaki eski küçük menfez yıkılarak yerine 270 metre uzunluğunda yeni menfez inşa edildi. İnşa edilen dönel kavşağın da bağlandığı Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yağmursuyu hattı, enerji hattı gibi alt yapı ve kaldırım, asfalt gibi üst yapı işleri yapıldı. Ayrıca proje kapsamında yolların çizgileri çizildi, tabela dikimleri ve oto korkuluk imalatları tamamlandı.

D100 Karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D100 Karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanıyordu. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafına inşa edilen dönel kavşak, Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne bağlanarak daha düzenli ve kolay hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.