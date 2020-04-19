İzmit Belediyesi bir ‘dezenfeksiyon sis tüneli’ni daha hizmete sundu

İzmit Belediyesi tarafından yapılan 2’nci ‘dezenfeksiyon sis tüneli’ Bekirdere Meydanı’nda faaliyete geçti.

Korona virüs ile mücadelede eden İzmit Belediyesi, ‘dezenfeksiyon sis tüneli’ yaparak vatandaşların kendilerini dezenfekte etmelerini sağlıyor. İzmit Belediyesi hizmet binası önünde kurulan ‘dezenfeksiyon sis tüneli’nin 2’ncisi ise Bekirdere Meydanı’nda hizmete girdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bekirdere Meydanı’nda kurulan ‘dezenfeksiyon sis tüneli’ne giderek incelemelerde bulundu.

Sistemin kentin birçok noktasında yaygınlaştıracaklarını söyleyen Başkan Hürriyet, “İlk olarak deneme amacıyla belediye binası önüne kurmuştuk. Bugün de en yoğun noktalardan biri olan Bekirdere Mahallesi’ne kurduk. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bütün kaynaklarımızı vatandaşlarımızın sağlığını korumak, geçim kaynaklarını çoğaltmak için kullanıyoruz. Bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma ile atlatacağız” dedi.

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