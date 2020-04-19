Çayırova’da çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Çayırova Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Virüsle mücadelesini sürdüren Çayırova Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması dolasıyla boş kalan çöp konteynerlerinin tümünü dezenfekte ediyor. Halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak için tedbirleri sıkı bir şekilde yerine getiren Başkan Çiftçi, dezenfekte, cadde yıkama, denetim ve vefa destek gurubunun çalışmalarını yakından takip ediyor. Bu süreçte özellikle dezenfekte ve hijyene çok önem veren Çayırova Belediyesi, halkın yoğun olanak kullandığı alanları her gün, cadde ve sokakları belirli plan dahilinde yıkamayı ve dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Ekipler, ilçede bulunan çöp konteynerlerini, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla rahat bir çalışma ortamı bularak dezenfekte etti. İki gün hummalı bir çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle, sokak sokak ilçede bulunan 3 bin adet çöp konteynerlerinin dezenfektesini sağladı.

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