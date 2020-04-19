Apartmana giren yarasa korkuttu 

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<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yarasa korku yarattı. Binada yaşayanlar yarasanın binadan çıkmasını sağladı. <br>Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı 169 Sokak´ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğuna yarasa girdi. Binada temizlik yapıldığı sırada tavana asılı olan yarasayı gören bina sakinleri korktu. Binanın giriş katında tavana asılı olan yarasanın dışarı çıkması için üzerine bez atıldı. Yarasanın uçarak binanın dışına çıkmasıyla rahat nefes alındı. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-04-19 17:30:28<br>

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