Üstü açık otobüsten moral konseri

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<br>Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara moral vermek amacıyla üstü açık otobüsteki müzisyenler konser verdi. <br>Darıca Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara müzikle moral verdi. Üstü açık otobüse binen müzisyenler apartmanların önünde durarak, konser verdi. Evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Bir süre devam eden konserin ardından otobüs farklı yerlere giderek müzisyenler konserlerine devam etti. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-04-19 18:03:10<br>

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