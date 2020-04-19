Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 250 çocuğa Türk Kızılayı tarafından ‘abur cubur’ paketi hediye etti.

Türk Kızılayı Gölcük Şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı için uygulanan evden çıkma kısıtlaması nedeni evlerinden çıkamayan çocuklar için anlamlı bir projeye imza attı. Gölcük ilçesinde evlerinden çıkamayan 250 çocuğa Türk Kızılayı Gölcük Şubesi tarafından kraker, çikolata, bisküvilerin yer aldığı abur cubur’ paketi hediye etti.

Paketleri alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

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