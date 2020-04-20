İzmit’te sokak hayvanları aç kalmıyor

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İzmit Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarına mama dağıtarak aç kalmalarını önledi.

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Dezenfekte çalışmaları yapan İzmit Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmuyor. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile sabahın erken saatlerinden itibaren hayvanlara mama ve su dağıtmaya başladı. 2 gün boyunca ekipler, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek sokak hayvanlarını besledi.

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