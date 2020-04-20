İzmit´te yerel gazetenin binası kurşunlandı

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<br>Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te günlük yayınlanan yerel gazetenin binasına sabah saatlerinde ateş açıldı.<br>Karabaş Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'taki günlük yayınlanan Ses Kocaeli gazetesinin binasına 05.30 sıralarında ateş açıldı. Binanın camlarına doğru ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, mermi izlerini fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, binaya 8 el ateş edildiği belirlendi.<br>Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN<br>2020-04-20 10:32:43<br>

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