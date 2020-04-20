Kocaeli'de yerel gazete kurşunlandı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yerel yayın yapan bir gazeteye ait iş yeri, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak üzerinde bulunan bir yerel gazeteye ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Fidan Sokak üzerinde 78 el silah sesi duyan vatandaşlar evlerinden çıktıklarında yerel bir gazeteye ait iş yerinin kurşunlandığını gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapalı olan iş yerine gelen polis ekipleri, kurşunlama sonrasında camlarında hasar oluşan iş yerinde inceleme yaparak olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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