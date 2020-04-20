İzmit Belediyesi’nden işsiz kalan taksi sürücülerine destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs nedeni ile işsiz kalan taksi sürücülerine destek olacaklarını açıkladı.

Korona virüs nedeniyle iş yapamayan ve işsiz kalan taksicilerin destek çağrısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kulak verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Hürriyet, “Şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesin. Daha önce kira aldığımız taksi duraklarımızdan 3 ay boyunca kira almayacağımızı açıklamıştık. Şimdi de işsiz kalan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız. Bu zorlu süreçte birçok vatandaşımız oldukça mağdur oldu, işsiz kaldı. Var gücümüzle mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Mağduriyet yaşayanlarımızın bir kısmı da işsiz kalan taksi şoförlerimiz. Yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Daha önce kira aldığımız taksi duraklarımızdan 3 ay boyunca kira almayacağımızı açıklamıştık. Şimdi de işsiz kalan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Hürriyet, “İzmit’te taksi duraklarımızda şoförlük yapan ancak salgın bitene kadar işsiz kalan şoför arkadaşlarımız kendilerini yalnız hissetmesinler. İhtiyacı olan şoför arkadaşlarımıza talep etmeleri halinde gıda desteği vermeye hazırız. Ayrıca çalışan duraklarımız ve taksilerimiz ne zaman isterse ilaçlama, salgından koruyucu maske, siperlik, dezenfektan gibi sağlık ekipman desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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