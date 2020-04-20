Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

<br>Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 3 katlı 12 daireli bina, tedbir amacıyla izolasyona alındı.<br>Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir binada yaşayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kartepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile 3 katlı 12 daireli bina izolasyona alındı. Binanın giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nca alınan 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyona alınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır" yazısı asıldı.<br>Kartepe Belediyesi ekipleri, binanın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN<br>2020-04-20 11:26:20<br>
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