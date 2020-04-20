Başiskele’de sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Başiskele Belediyesi Kriz Merkezi ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başiskele Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli olarak vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için görevini tüm hızıyla sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren tüm tedbirlerini alan Başiskele Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalıştı. Gelen çağrı ve istekleri görevli belediye personelleri anında yerine getirerek, temel gıda ve ilaç gibi acil ihtiyaçları karşılandı.

Belediye ekipleri vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra, yaşlı bir vatandaşın sobasını yakmak için yardıma koştu. Başiskele’de ikamet eden ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaş, evinde bulunan doğalgaz sobasını yakamayınca başka bir mahallede oturan oğlunu telefon ile arayarak yardım istedi. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evden çıkamayacağını söyleyen oğlu, çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Zabıta ekipleri, yaşlı vatandaşın evine giderek doğalgaz sobasını yaktı. Yaşlı vatandaş, doğalgaz sobasını yakan zabıta ekiplerine ve belediyeye teşekkür etti.

Öte yandan, korona virüs çalışmaları kapsamında ilçede dezenfekte çalışmaları boş kalan sokaklarda devam etti. Belediye Başkanı Yasin Özlü de doğum günü sokağa çıkma yasağı günlerine rast gelen çocukları unutmuyor. Geçen hafta sonu minik Ertuğrul’a sürpriz yapan Başkan Özlü, bu hafta da 5 yaşına giren Egemen’e doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Yasin Özlü, yıllara meydan okuyan Başiskele’nin ulu çınarlarını da unutmadı. Belediye ekipleri, evliliklerinde 43. yılını dolduran Yeniköy Merkez Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı çifte sürpriz yaptı.

Salgının başından itibaren sahada olan ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Ekiplerimiz diğer günlerde olduğu gibi sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde de vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere canla başla çalışıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın en güzel örneklerini bu zorlu süreçte de tüm dünyaya gösteriyoruz. Güçlü dayanışma kültürümüz ile bu süreci daha kolay atlatacağız inşallah. Biz Başiskele’de yaşayan herkesin her zaman emrindeyiz ve her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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