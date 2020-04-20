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İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok

İHA

İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermiyor.
7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan ekipler, korona virüs ile mücadeleyi eksiksiz sürdürürken İzmit Körfezi denetimlerini havadan deniz uçağı ile karadan da çevre ekipleri ile sürekli denetim altında tutuyor.
Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleye devam ederken İzmit Körfezi’ndeki kirliliğe neden olacak her hangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için denetimlerini de ihmal etmiyor. 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışan ekipler, gelen her ihbarı değerlendirirken rutin denetimlerine de devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2020 yılı içerisinde bu güne kadar 77 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen 4 gemiye 3 milyon 751 bin TL para cezası kesildi. Denizi kirleten 4 gemi deniz uçağının kontrolü ve diğer denetimler sırasında tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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