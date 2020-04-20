Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sevilen çizgi film karakteri ‘Kral Şakir’i oluşturan usta karikatürist Varol Yaşaroğlu’nu “Gülümse TV” ekranlarından canlı olarak çocuklarla buluşturacak.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm fiziki temas gerektiren etkinliklerini erteleyen İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocukların evlerinden interaktif bir şekilde katılabileceği birbirinden keyifli programlar hazırladı. Çocuklar tarafından sevilerek izlenen Kral Şakir, Fırıldak Ailesi ve Koca Kafalar’ karakterlerini çizen usta karikatürist Varol Yaşaroğlu, 23 Nisan’da dolu dolu programlarla İzmit Belediyesi tarafından hizmet veren ‘Gülümse TV’ ekranlarında olacak.

23 Nisan Perşembe Günü saat 14.00’da Gülümse TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan programda Varol Yaşaroğlu, çok sevilen Kral Şakir’in nasıl çizildiğini de çocuklara anlatacak. Canlı yayında miniklerin sorularını da cevaplayacak olan Varol Yaşaroğlu, karikatür çizimi hakkında önemli ipuçlarını da paylaşacak.

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