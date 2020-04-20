Pirelli, Türkiye’nin COVİD-19 mücadelesine lastik bağışı ile katkı sunuyor

Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Pirelli, Türkiye’nin korona virüs (Covid19) salgınıyla ilgili yürütülen mücadelesine Ankara, İstanbul ve Kocaeli’deki ambulans araçları için lastik bağışlayarak katkı sunuyor.

Pirelli, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Türkiye’de sağlık çalışanlarının öncülüğünde yürütülen mücadeleye lastik bağışı ile katkı sunduğunu duyurdu. Ankara, İstanbul ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlükleri ile irtibata geçen Pirelli Türkiye, bu kapsamda devlet hastaneleri bünyesindeki ambulans araçlarının lastik ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Pirelli Türkiye olarak, bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatabileceğimize inanıyor ve sağlık çalışanlarımızın bu zorlu mücadelesine lastik bağışlayarak katkı sunuyoruz. Bu üzücü süreci bir an önce atlatmak dileğiyle, canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz’’ denildi.

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