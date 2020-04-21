Makas atmaya kalkınca kamyonun altına girdi: 1 yaralı

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT'te alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü makas attığı sırada arkadan gelen kamyonun altına girdi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. <br>Kaza gece saatlerinde İzmit D-100 Karayolu Merkez Bankası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamdi Yücel idaresindeki 34 PY 6563 plakalı otomobil, yolda makas atarak ilerlediği sırada arkasından gelen Mehmet Durgut idaresindeki 81 FC 438 plakalı kamyonun önüne çıktı. Duramayan kamyon, otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Durgut, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.<br>Otomobil sürücüsü Hamdi Yücel'in kaza sonrasında yapılan alkol testinde 1.52 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücüye 'Alkollü araç kullanmak' suçundan para cezası uyguladı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. <br>Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.<br>Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-04-21 01:20:51<br>

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