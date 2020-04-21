Kocaeli Şehir Tiyatrolarından sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Kocaeli Şehir Tiyatroları personeli, 14 adet aerosol entübe koruma kutusunu hastanelere ulaştırarak fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

Korona virüs(Covid19) mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, internet sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluşurken özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek oluyor. Şehir Tiyatroları personeli, 14 adet aerosol entübe koruma kutusu alarak sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla hastanelere ulaştırdı. Koruma kutularının 2 tanesini Yahya Kaptan Cevat Çetin Aile Sağlık Merkezi’ne 1’er adetini Kocaeli Devlet Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne, 5’er adetten 10 tanesini de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ulaştırdı.

Korona virüs tedavisinde sağlık çalışanları, entübasyon (solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemi) sırasında kullanılmak üzere koruyucu bariyerler kullanıyor. Bariyer oluşturan ve hastanın başını örtmek için tasarlanmış şeffaf bir plastik küpten oluşan kutu, sağlık çalışanlarının ellerinin hava yolu prosedürünü gerçekleştirmek için geçtiği iki dairesel portu içeren bir "aerosol entübe koruma kutusu" olarak tanımlanıyor.

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