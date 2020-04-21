D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 kara yolu Körfez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 MA 1067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımında demir bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde sıkışan Suriye uyruklu Hilal Muhammed A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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