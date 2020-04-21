Kartepe’nin sokak hayvanları yalnız kalmadı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem dağıtımlarını sürdürüyor.

Covid19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yiyecek ve bakım gibi ihtiyaçlarını doğal ortamlarında gidermeye devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sokağa çıkma yasağı süresince can dostlarımız da bize emanetti. Evdekaldığımız bu günlerde hiç bir şeyden habersiz ve çaresiz küçük dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı bakım alanlarına konuk olan sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılıyor. Aklınız kalmasın biz onları da düşünüyoruz” dedi.

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