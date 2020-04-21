Kamyonet, köprülü kavşağın ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı  

<br>Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, sebze yüklü kamyonetin, köprülü kavşağın beton ayağına çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. <br>Kaza, sabah saatlerinde, D-130 yolunda meydana geldi. Halden sebze alarak Gölcük yönüne giden Berkay Bayram'ın kullandığı 41 N 0646 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, Yeniköy köprülü kavşağının beton ayağına çarptı. Kazada, sürücü Berkay Bayram, Sevcan Bayram (43) ve Hayrettin Bayram (43) araçta sıkıştı. Kamyonetin kasasında bulunan sebzeler ise etrafa dağıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, 3 kişiyi araçtan çıkardı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde, Sevcan ve Hayrettin Bayram´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olan Berkan Bayram da ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sevcan ve Hayrettin Bayram´ın cansız bedenleri, morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Araçtakilerin halden sebze alarak, pazara tezgah açmaya gittiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Soner GÜLEZER<br>2020-04-21 11:25:28<br>

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