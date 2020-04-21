Hafriyat sahasında, çuval içinde ceset bulundu 

'Ablam ve ben'

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<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT'te, hafriyat sahasında, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvalın içine koyulmuş ceset bulundu. Çürümeye başladığı görülen cansız beden, otopsi için hastane morguna götürüldü. <br>Olay, Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Hafriyat atıklarını ayrıştıranlar, çuvalın içinde battaniyeye sarılı olan ve çürümeye başlayan cesedi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Cesedin çürümeye başlaması nedeniyle cinsiyet tespiti yapılamadı. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. <br>KAMYONDA GÖREVLİ İŞÇİLERİN İFADESİ ALINDI<br>Polis ekipleri, battaniyeye sarıldıktan sonra çuvala koyulduğu belirlenen cesedin, mahallede atıkların getirildiği yere bırakıldığı ve çöplerin alındığı belediyeye ait kamyonla hafriyat sahasına getirildiği ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine kamyonda çalışan temizlik işçilerinin ifadesi alındı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma, sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-21 13:18:07<br>

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