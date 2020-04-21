“İyilik bulaşıcıdır” hareketi veresiye defterlerini kapanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlayan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in maaşını bağışlayarak destek verdiği veresiye defterlerinin kapatılması hareketi vatandaşlardan destek görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkentten ‘İyilik bulaşıcıdır’ seslenişiyle başlayan veresiye defterlerinin kapatılması çağrısına İzmitliler kayıtsız kalmadı. İzmit Belediye Meclisi’nin millet ittifakı üyelerinin kentte öncülük ettiği kampanya ile birçok hayırsever mahallelerindeki bakkalların veresiye defterlerini alarak vatandaşların borcunu ödedi. Ülke genelinde olduğu gibi İzmit’te de çığ gibi büyüyen dayanışmaya daha fazla katılım sağlamak için hem borcu ödenenler, hem borçları kapatanlar sosyal medya üzerinden tüm kente çağrıda bulunmaya başladı.

Covid19’dan önce iyiliğin her yere bulaşması için halkı adeta birbirine kenetleyen kampanyaya İzmit’te ilk olarak Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet maaşını bağışlayarak katılan isim olmuştu. Kentin dört bir yanına yayılan iyilik hareketine katılanlar veresiye defterlerini kapattıktan sonra Başkan Hürriyet’i de etiketleyerek, diğer veresiye defterlerinin kapatılması için hayırseverlere çağrı da bulundukları paylaşımlar yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden daha da geniş bir kesime ulaşan iyilik hareketi ile İzmit’in dört bir yanından bakkal borçlarının kapandığı haberleri gelmeye başladı.

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