<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi <br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl önce Şanlıurfa´dan Karamürsel´e göç edip, bir depoda yaşamaya başlayan İbrahim Sar ve ailesine yardım eli uzattı. Biri 4 diğeri 8 aylık 2 çocuğu olan<br>olan aile, İzmit´te bulunan barınma merkezine yerleştirildi. Baba İbrahim Sar, çocuklarıyla ev ortamında yaşayacakları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Artık yeniden hayata tutundum. İnşallah bundan sonra yeni bir sayfa açılacak bizim için" dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-04-21 13:58:08<br>

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