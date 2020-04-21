Darıca’da 23 Nisan’ın 100. yılına özel kutlama

Darıca Belediyesi, 23 Nisan’ın 100. yılında özel hazırladığı program ile üstü açık otobüsle şehir turu attırarak Darıcalı çocukları eğlendirecek.

Darıca Belediyesi, ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan’ın 100. Yılında Darıcalılar’a özel bir kutlama programı hazırladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hazırlanan kutlama programı Darıcalı çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşatacak. Program kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. Yılı olması nedeniyle 100 çocuğa çekilişle kelime oyunu dağıttı. Darıca Belediyesi’nin resmi instagram hesabından gelen yorumlar arasından canlı yayında gerçekleşen çekilişle şanlı 100 kişiye kelime oyunu hediye edildi. Yaklaşık 10 bin beğeni arasından yapılan çekilişle hediyeler dağıtılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada “Bu yıl 23 Nisan’ı koronavirüs salgını ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle buruk kutluyoruz. Çocuklarımız evde sıkılmasınlar ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirsinler diye çekilişle kelime oyunu dağıtmayı planladı. Amacımız evde kalan vatandaşlarımızın aileleriyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan’da Darıcalı çocuklara yönelik sürpriz kutlama programı da hazırladıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz gün evde kalan vatandaşlarımız için üstü açık otobüsümüzle şehir turu atarak moral konseri düzenledik. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve beğeni gördük. Aynı şekilde 23 Nisan’da çocuklarımız için de üstü açık otobüsümüzle şehir turu düzenleyeceğiz. Otobüsümüz çocuk bandosu eşliğinde mahallelerden ve sokak aralarından geçerek evlerinde bulunan çocuklarımıza eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklarımızı ve ailelerini ellerinde Türk bayraklarıyla pencere ve balkonlara bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılında tüm Türkiye’de akşam saat 21.00’da evlerin balkonunda İstiklal Marşı okunacağını ifade eden Başkan Bıyık, Darıcalılara da çağrıda bulunarak “TBMM’nin açılışının 100. Yılı kutlu olsun. 100. Yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Bizler belediye önünde İstiklal Marşımızı okuyacağız. Değerli Darıcalı hemşehrilerimizi de evlerinin balkonundan hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Akşam saat 21.00’da 100. Yıl coşkusunda buluşalım” şeklinde konuştu.

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