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(Görüntülü) Depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi 

DHA

  KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl önce Şanlıurfa'dan Karamürsel'e göç edip, bir depoda yaşamaya başlayan İbrahim Sar ve ailesine yardım eli uzattı. Biri 4 diğeri 8 aylık 2 çocuğu olan olan aile, İzmit'te bulunan barınma merkezine yerleştirildi. Baba İbrahim Sar, çocuklarıyla ev ortamında yaşayacakları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Artık yeniden hayata tutundum. İnşallah bundan sonra yeni bir sayfa açılacak bizim için dedi.   DHA-Genel Türkiye-Kocaeli 2020-04-21 14:51:23

(Görüntülü) Depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi 

 <br>KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi  <br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl önce Şanlıurfa'dan Karamürsel'e göç edip, bir depoda yaşamaya başlayan İbrahim Sar ve ailesine yardım eli uzattı. Biri 4 diğeri 8 aylık 2 çocuğu olan<br>olan aile, İzmit'te bulunan barınma merkezine yerleştirildi. Baba İbrahim Sar, çocuklarıyla ev ortamında yaşayacakları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Artık yeniden hayata tutundum. İnşallah bundan sonra yeni bir sayfa açılacak bizim için dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli <br>2020-04-21 14:51:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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