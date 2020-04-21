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Kartepe’de sokağa çıkma kısıtlaması önlemeleri alındı

İHA

Covid19 önlemleri kapsamında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kartepe Belediyesi gereken tedbirleri ilçe genelinde aldı.

Kartepe’de sokağa çıkma kısıtlaması önlemeleri alındı

Covid19 önlemleri kapsamında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kartepe Belediyesi gereken tedbirleri ilçe genelinde aldı.
Covid19 önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 23 Nisan’da başlayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamalar başlamadan önce Kartepe Belediyesi ilçe genelinde gereken tedbirleri aldı. Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.0023.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.0014.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Alınan tedbirler ve düzenlemeler ile ilgili değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Halkımızın tüm ihtiyaçlarının sağlanması noktasında tedarik zincirinin çalışma koşulları hazır ve diğer kurumlarımız ile koordineli olarak gözetimimizde olacak. Kartepeli hemşehrilerimizin içleri rahat olsun, sorunsuz, sakin, huzurlu 4 günlük bir süreç için düşünülmesi gereken her şeyi düşündük. Covid19’dan tümüyle kurtulup, normalleşme sürecine daha hızlı girebilmek için bu kısıtlama sağlığımız için bize fayda sağlayacaktır. Yayınlanan genelgede alınan kararlar uyarınca tüm ihtiyaçlar giderilecek şekilde düzenleme yapılmıştır” dedi.
4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kartepe’de genelinde 38 fırın, evlere servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi faaliyet gösterebilecek. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü de kısıtlama süresince hizmet vermeye devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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