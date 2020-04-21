Maskeli gaspçılar, koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edildi 

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, maske takarak evlerine girdikleri yabancı uyruklu kişileri darbedip, 6 bin TL para ile 6 cep telefonunu gasbeden 5 kişi yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.<br>Gebze´de, 14 Nisan günü meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı eve zorla giren yüzleri maskeli kişiler, darbettikleri kişilerin üzerlerinde bulunan 6 bin TL para ile 6 cep telefonunu gasbetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin 6 suç kaydı bulunan A.Ş., 1 suç kaydı bulunan S.A. ile yabancı uyruklu A.D., H.A. ve G.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları silah ile gasbettikleri 3 cep telefonu ele geçirildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetler giydirilerek adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-04-21 16:04:30<br>

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