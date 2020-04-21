(Görüntülü) Maskeli hırsızlar koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edildi 

KOCAELİ?nin Gebze ilçesinde, maske takarak evlerine girdikleri yabancı uyruklu kişileri darp ederek, 6 bin TL para ile 6 adet cep telefonlarını gasp eden 5 kişi yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. <br>Gebze?de, 14 Nisan günü meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı eve zorla giren yüzlerinde maske bulunan kişiler, darp ettikleri kişilerin üzerlerinde bulunan 6 bin TL para ile 6 adet cep telefonunu gasp etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu 6 suç kaydı bulunan A.Ş., 1 adet suç kaydı bulunan S.A. ile yabancı uyruklu A.D., H.A. ve G.M. yakalandı. Olayda kullandıkları bir adet silah ile gasp ettikleri 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetler giydirilerek adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli <br>2020-04-21 16:46:13<br>

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