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Başkan Büyükgöz’den Polat’a doğum günü sürprizi

İHA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otizmli minik Polat Söylemez'i (5) ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Başkan Büyükgöz’den Polat’a doğum günü sürprizi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otizmli minik Polat Söylemez’i (5) ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan Polat ailesinin talebini yerine getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 yaşındaki otizmli Polat Söylemez’i ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Sultan Orhan Mahallesi sakinlerinden Söylemez ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz’ün beraberinde getirdiği doğum günü pastasının mumlarını anne Pınar Söylemez, aile fertleri ve küçük Polat birlikte üfleyerek söndürdü. Doğum gününü kutladığı Polat’a beraberinde getirdiği sürpriz hediyeleri de veren Başkan Büyükgöz, “Bugün Polat kardeşimize de sürpriz yaparak yeni yaşını doğum günü pastası ve hediyelerle kutladık. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Korona salgınına karşı tedbirlerini alarak evlerinde kalan sağlıcakla kalan hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Anne Pınar Söylemez de ziyaretten ve sürpriz doğum gününden ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

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