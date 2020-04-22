Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan dolayısıyla satışa sunulacak pidelerin gramajına göre fiyatlarını açıkladı. <br>Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Balcı, Ankara´da 275 gram pidenin 2,5 TL, İzmir´de 300 gram pidenin 3 TL, İstanbul´da 350 gram pidenin 3 TL ve 400 gram pidenin 4 TL, Bursa´da 200 gram pidenin 2 TL, Kocaeli 370 gram pidenin 3,5 TL, Samsun´da 420 gram pidenin 4 TL, Sakarya´da 470 gram pidenin 4,5 TL´den satılacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-22 13:31:17<br>

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