İzmit’te her hafta 11 bin 624 metrekare alan dezenfekte ediliyor

Fatma nine eşten ölüm aylığıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek oldu

İzmit Belediyesi ekipleri, her hafta kent merkezinde yer alan caddeler üzerindeki toplam 25 bin 590 kilometrelik yol ve 11 bin 624 metrekarelik alan dezenfekte ediyor.

Korona virüs ile mücadelede ilk günden bu yana titizlikle çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, evden çıkmak zorunda kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere en yoğun olarak bulunduğu kent merkezinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından her hafta kent merkezinde yer alan caddeler üzerindeki toplam 25 bin 590 kilometrelik yol ve 11 bin 624 metrekarelik alan dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar ile Turan Güneş Caddesi, İnönü Caddesi, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi, Alemdar Caddesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, İsmail Özen Caddesi, Hatipköy Caddesi, Lozan Caddesi, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi, Hasan Atakan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Leyla Atakan Caddesi, Akça Cami Caddesi, Demokrasi Bulvarı, Kavaklar Caddesi ve Gündoğdu Caddesi’nde yer alan 25 bin 590 kilometrelik yol iki günde bir dezenfekte edilerek yıkanıyor.

Cumhuriyet Parkı içerisindeki Çocuk Parkı, Akçacami çevresi ve Fevziye Cami çevresini kapsayan 11 bin 654,07 metrekarelik alanda her hafta düzenli olarak yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda İzmit Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Ekipler son olarak ise Topçular Mahallesi ile Sanayi Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklarda çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olan, veren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışması karşısında Kocaeli Tokatlılar Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin zabıta ekiplerine yemek jestinde bulundu. Şahin, 100 kişilik pide ve ayranı İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır’a teslim etti. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır da yemek jestinden dolayı dernek yönetimine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.