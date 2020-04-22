Sosyal mesafeye uymadan, ramazan alışverişi yaptılar

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<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, semt pazarlarına akın etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde, ramazan ayı alışverişlerini de tamamlamak isteyen vatandaşlar, Doğu Kışla Pazar Alanı'nda yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri, maskesiz gelen vatandaşlara pazar girişinde maske dağıttı. Ayrıca dezenfektan sıktı.<br>Bazı vatandaşlar, tezgahlarda meyve ve sebzeleri elle seçerken, bazıları da sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Belediye ekipleri, anonslar yaparak pazar alanında sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-04-22 16:26:38<br>

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