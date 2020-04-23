(Görüntülü) Kısıtlamaya saatler kala İzmit sokakları sessizliğe büründü

TİKA'dan Kovid-19 ile mücadelede Sırbistan'a gıda ve temizlik malzemesi yardımı

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İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına saatler kala, İzmit'te sokaklarının boş kaldığı görüldü.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İzmit kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Gün içerisinde alışveriş yapmak için sokağa çıkanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerine çekilerek sokağa çıkma yasağını beklemeye başladı. Kentin birçok bölgesinde polis kontrol noktaları oluşturularak, dışarıda olan az sayıda kişi için evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli <br>2020-04-22 23:57:34<br>

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