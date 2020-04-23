İzmit’te 400 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırıldı

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz Mart ayında yaklaşık 400 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak hem çevre sağlığına hem ekonomiye katkı sundu.

Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması konusunda örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde de işlemlerini aksatmadan sürdürüyor. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen ambalaj atığı konteynerlerini düzenli olarak boşaltarak geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Mart ayında yaklaşık 400 ton ambalaj atığı topladı.

Geri dönüşüme kazandırılmasıyla ekonomiye de büyük ölçüde katkı sağlayan ambalaj atıklarının toplanma çalışmalarında İzmit Belediyesi, sağlık önlemlerini de alıyor. Atık toplama araçları sürekli olarak dezenfekte işlemlerinden geçirilirken, büyük bir özveriyle çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

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