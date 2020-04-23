Jandarma aranan 9 kişiyi huzur denetiminde yakaladı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan arama kaydı olan 9 şahıs yakaladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 110 ekip 335 personelin katılımı ile il genelinde uygulama yaptı. Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada Kocaeli genelinde sorumluluk alanında bulunan 407 iş yeri, 2 bin 868 araç sorgulanırken, 48 araca 12 bin 978 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. 4 bin 27 vatandaşın sorgulandığı denetimde aralarında yoklama kaçağı ve alkollü araç kullanmak suçlarından arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı.

Korona virüse karşı alınan önlemlerin de denetlendiği uygulamalarda 20 yaş altı 15 şahsa 5 bin 880 TL, 65 yaş üstü 3 şahsa bin 176 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 şahsa ise 784 TL cezai işlem uygulandı.

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