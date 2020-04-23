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<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT'te bando takımı, TIR üzerinde gezdirilerek, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.<br>İzmit Belediyesi'nce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bando takımı, TIR üzerinde gezdirilip, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde aileleriyle kalan çocuklara 23 Nisan kutlaması yapıldı. Çizgi film ve masal kahramanlarının kostümlerini giyen görevlilerle TIR'a binen bando takımı, kentin en işlek cadde ve sokaklarında gezerek, pencerelere ve balkona çıkanları eğlendirdi. Bando ekibinin bulunduğu TIR'da çalınan müziğe, yol boyunca balkonlara çıkılarak, eşlik edildiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-23 14:51:35<br>

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