Salgın nedeniyle sanat eserleri internette sergileniyor 

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapanan sergilerin ve ara verilen etkinliklerin sanat severlerde yarattığı boşluğu sanal sergi ile sona erdirdi. Sanal sergide, 6 ülkeden 78 katılımcının eserleri sergileniyor. <br>Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin düzenlediği sanal sergi 'Out of Zone' hayata geçti. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kıyar ve Fotoğraf Bölümü Başkanı Dr. Haluk Arda Oskay'ın küratörlüğünde gerçekleştirilen dijital sergiye, 6 ülkeden 78 katılımcı eserleri ile katılım sağladı. www.outofzone.org adresinden erişilebilecek olan sergide, ulusal ve uluslararası ölçekte 78 eser, dijital platformun avantajlarıyla beğeniye sunuldu. Sergiye 23 Mayıs tarihine kadar web üzerinden erişilebilecek. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK<br>2020-04-23 17:11:13<br>

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