“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı

İHA

“Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı

Başiskele Belediyesi'nin korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik düzenlediği “Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışması sonuçlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınını bertaraf edebilmek için “Evde Kal” çağrılarına uyan ilçedeki öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Öğrencilere evlerinde aileleriyle sanatsal aktivite imkanı sunmak ve evde kaldığı süre boyunca eğlenceli vakitler geçirmesini sağlamak amacıyla “Sanat Eve Sığar” sloganıyla yaklaşık bir ay önce başlatılan “Ailemizle Evimiz Okulumuz” konulu resim yarışmasına öğrenciler yoğun katılım gösterdi.
Başiskele ilçesindeki 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerin birbirinden güzel, hayata renk katan rengarenk resimler yarışma jüri üyelerini zorladı. Yarışmada 4 kategoride 16 öğrenci ödül alma hakkı kazanırken 2 öğrenci de jüri özel ödülü ve başkan özel ödülü aldı. Ayrıca dereceye giren resimler ilçe sınırları içerisindeki reklam panolarında sergilendi. Her sınıf kategorisinde 1.’ye 1000 TL, 2.'ye 500 TL ve 3.'ye ise 250 TL ödül verildi. Yarışmada birinci olan 11 yaşındaki Murat Çağrı Bilgin adlı öğrencinin ödülünü ise Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü verdi.
Belediye çalışanlarıyla Bilgin ailesinin Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne giden Belediye Başkanı Özlü, anne Altunay Cemre Bilgin'i telefonla arayarak oğlunun resim yarışmasında birinci olduğu müjdesini vererek balkona çıkmalarını istedi. Murat Çağrı'nın balkona çıkması üzerine ekipler, birinci olan resmin basıldığı pankartı açtı. Sürpriz karşısında heyecanlanan Murat Çağrı, yarışmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Özlü, Murat Çağrı Bilgin'i tebrik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Başkan Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, resim yarışmasını Koronavirüs Salgını dolayısıyla izolasyon sürecinde olan ortaokul çağındaki çocukların evde yaşadıklarını anlatmaları için düzenlediklerini söyledi. Yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve dereceye giren resimlerin öğretmenlerden oluşan jüri tarafından seçildiğini belirten Özlü, "Bugün yarışmada birinci olan Murat Çağrı'nın evinin önündeyiz. Ona bir sürpriz yapalım istedik. Resmini pankarta bastık ve evine astık. En iyi ressamların en güzel resimlerini evlerinde ortaya çıkardıklarını biliyoruz. Buradan yola çıkarak ilçemizdeki minik ressamlarımızı resim yapmaya teşvik ettik. Çok güzel resimler ortaya çıktı. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte çocuklarımızın mutlu olması için elimizden gelebilen bir şeyi yapabildiysek çok mutlu oluruz” dedi.
Murat Çağrı Bilgin de sürpriz için Başiskele Belediyesine teşekkür ederek "Yaptığım resimde virüsün sağlığımızı, hayatımızı olumsuz etkileyemediğini, hayatın çok güzel olduğunu, aileyle vakit geçirmenin önemini anlattım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çayırova’da 4 günde 140 bin maske dağıtılacak
YEREL HABERLER Çayırova’da 4 günde 140 bin maske dağıtılacak
23 Nisan tırıyla bayram coşkusunu İzmit sokaklarına taşıdı
YEREL HABERLER 23 Nisan tırıyla bayram coşkusunu İzmit sokaklarına ...
Salgın nedeniyle sanat eserleri internette sergileniyor 
YEREL HABERLER Salgın nedeniyle sanat eserleri internette ...
23 Nisan’ı en güzel resme aktaran Körfezli öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER 23 Nisan’ı en güzel resme aktaran Körfezli öğrenciler ...
Büyükşehir Şehir Tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Şehir Tiyatroları çocuklara bayram havası ...
23 Nisan Moral Otobüsü, sokak sokak dolaştı
YEREL HABERLER 23 Nisan Moral Otobüsü, sokak sokak dolaştı
Muhtar bayrakla yürüyerek mahallelinin 23 Nisan'ını kutladı
YEREL HABERLER Muhtar bayrakla yürüyerek mahallelinin 23 Nisan'ını ...
Çiftçi, çocukların coşkusuna video konferansla ortak oldu
YEREL HABERLER Çiftçi, çocukların coşkusuna video konferansla ortak ...
Moral otobüsünden söylenen marşlar ilçe sakinlerini balkonlara çıkarttı Kocaeli’de çocuklar 23 Nisan’ı moral otobüsünden yükselen marşlarla kutladı
YEREL HABERLER Moral otobüsünden söylenen marşlar ilçe sakinlerini ...
Bando takımı, TIR üzerinde çocuklar için çaldı
YEREL HABERLER Bando takımı, TIR üzerinde çocuklar için çaldı
Sergiler sanal ortama taşındı
YEREL HABERLER Sergiler sanal ortama taşındı
Tahta bacaklılardan, 23 Nisan çocuklarına pencerelerden Türk bayrağı Yüksek katlarda oturan çocuklar pencerelere uzanan animatörlerle 23 Nisan'ı kutladı
YEREL HABERLER Tahta bacaklılardan, 23 Nisan çocuklarına ...
İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar bayraklarla süslendi
YEREL HABERLER İzmit'te cadde ve sokaklar boş kaldı, apartmanlar ...
İzmitli müzisyenlere korona virüs sürecinde anlamlı destek
YEREL HABERLER İzmitli müzisyenlere korona virüs sürecinde anlamlı ...
KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER KO-MEK minik dostlarıyla 23 Nisan coşkusu yaşadı
Çayırova´da belediye günde 15 bin maske üretiyor   
YEREL HABERLER Çayırova´da belediye günde 15 bin maske üretiyor   
İzmitli ticari taksiler sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
YEREL HABERLER İzmitli ticari taksiler sağlık çalışanlarını ücretsiz ...
4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta 
YEREL HABERLER 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta 
Jandarma aranan 9 kişiyi huzur denetiminde yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma aranan 9 kişiyi huzur denetiminde yakaladı
(Özel) Balkondan saz çalarak dışarıya çıkamayan komşularına moral veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Balkondan saz çalarak dışarıya çıkamayan ...
Kocaeli’de yapılacak sahra hastanesi alanı bakanlığa devredildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de yapılacak sahra hastanesi alanı bakanlığa ...
İzmit’te 400 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırıldı
YEREL HABERLER İzmit’te 400 ton ambalaj atığını geri dönüşüme ...
Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan’ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı
YEREL HABERLER Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan’ı evlerinde ...
Kocaeli'de sokaklar 23 Nisan’da boş kaldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sokaklar 23 Nisan’da boş kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X