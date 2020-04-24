Fransa'dan getirilen vatandaşlar İzmit'teki yurtlara yerleştirildi

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<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fransa'dan özel uçuş ile Türkiye'ye getirilen 286 kişi İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinaya alındı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fransa'da bulunan 286 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde özel uçuş ile İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havaalanında yapılan sağlık taramalarının ardından 286 kişi, belirlenen 12 özel otobüsle İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurdun önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, karantinaya alınacak 286 kişiyi koruyucu kıyafetler giyen görevliler karşıladı. Yurda yerleştirilen kişiler 14 gün boyunca karantinada tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-04-24 02:39:43<br>

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